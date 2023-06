Fisco | prorogati a luglio i versamenti per i soggetti Isa

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per i professionisti e le imprese che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini deidelle dichiarazioni dei ...

... i termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi, di Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023 sonoal 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione o entro il 31 luglio 2023, con una ...... Toscana e Marche, indicati nell'Allegato 1 del DL 61/2023, decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sonodi 3 mesi . Conseguentemente la domanda di adesione ...Tale autorizzazione è necessaria per l'operatività degli strumenticon la scorsa legge di ... Flat tax incrementale: le prime indicazioni dell'Agenzia delle Entrate Sul fronte deldi ...

