Fisco | nei primi 4 mesi del 2023 entrate +4%

ROMA (ITALPRESS) - Nei mesi gennaio-aprile 2023 le entrate tributarie e contributive sono cresciute complessivamente del 4% (+9,4 miliardi di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ...(Teleborsa) - Crescono le entrate tributarie e contributive nei primi quattro mesi dell'anno. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel periodo gennaio-aprile 2023, le ...