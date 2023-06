Fiorentina | Saponara non rinnova | Brekalo scala le gerarchie

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo un finale di stagione agrodolce lainizia a pianificare la prossima stagione. Dopo la conferma anche per la prossima stagione di Vincenzo Italiano arrivata direttamente da Barone, la Viola pensa anche al mercato partendo dalla situazione riguardante gli esuberi. Tra questi vi è Riccardoautore di un’ottima stagione a Firenze che, però, potrebbe nonre per la prossima stagione. A riportare la notizia riguardo il mancato rinnovo dicon laè La Nazione. Le intenzioni della società toscana non sarebbero quelle di sostituire il fantasista italiano con il calciomercato, in quanto già nella scorsa sessione di mercato la Viola si era portata avanti con l’acquisto diche, quindi, scalerà leall’interno ...

... Cyril Ngonge ha attirato l'attenzione della. La società di Commisso non rinnoverà Riccardoe cerca un rinforzo in attaccco per Vincenzo Italiano. Il classe 2000 era arrivato a ...Commenta per primo Lapunta i riflettori in Francia per un esterno. I Viola sono alla ricerca di un'ala visto l'orami prossimo addio conche andrà in scadenza il 30 di questo mese. Secondo L'Equipe , il ...Le strade tra lasi divideranno al termine della stagione, le due parti non si troveranno per prolungare il contratto Le strade tra lasi divideranno al termine della ...

Riccardo Saponara è vicino a lasciare la Fiorentina: l'esterno non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto con i viola e alla scadenza, ...Potrebbe finire in questa stagione appena conclusa l'avventura di Saponara alla Fiorentina. L'ha rivelato La Nazione, secondo cui il centrocampista non rinnoverà il suo contratto ...