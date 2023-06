Fiom | Fim e Uilm proclamano 4 ore di sciopero | “Avvertimento al governo | il 70% dei tavoli di crisi riguarda il settore metalmeccanico”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quattro ore dinazionale dei metalmeccanici sono state proclamate nel corso di una conferenza stampa a Roma dai sindacati-Cgil, Fim-Cisl e, per il prossimo 7 e 10 luglio, per chiedere alMeloni risposte “per impedire il declino industriale del Paese”. La prima data riguarderà il Nord Italia e alcune regioni del Centro, mentre la seconda i lavoratori del Sud e il resto delle regioni centrali, tra cui il Lazio. “Il tempo è scaduto: ile il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso devono capire che non si può andare avanti così, con continue scelte rinviate“, ha rivendicato Rocco Palombella, segretario generale della. Fornendo una fotografia, in base ai dati ministeriali, della situazione industriale nel: “Il ...

