Finge di essere morto | poi arriva al suo funerale in elicottero

A meno che non si segua l'esempio di David Baerten, 45enne di Liegi, in Belgio, che ha finto dimorto e inscenato il suo funerale, per poi presentarsi in elicottero . Perché lo ha fatto Lui ...Baerten ha spiegato che il suo intento era quello di dare una "lezione" alla sua famiglia e dimostrare che l'affetto dovrebbedimostrato anche in vita e non solo dopo la morte. Ha confessato ...Ragnar ha dimostrato che la creatività e l'audacia possonostrumenti potenti per creare connessioni e riavvicinarsi alle persone che amiamo. L'evento ha suscitato diverse reazioni tra gli ...

In tanti avranno pensato almeno una volta a quante persone ci saranno al proprio funerale. Una domanda a cui nessuno potrà mai rispondere. A meno che non si segua l'esempio di David Baerten, 45enne di ...