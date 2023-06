Fifa | Vinicius a capo di uno speciale comitato antirazzismo

... l'attaccante brasiliano del Real Madrid ,Junior , sarà a capo dello speciale comitato antirazzismo dellacomposto da ...Jr, attaccante del Real Madrid, guiderà uno speciale comitato antirazzismo dellacomposto da giocatori che suggeriranno punizioni più severe per comportamenti discriminatori nel calcio. ...Come presidente della, sento di doverne parlare personalmente con. Purtroppo, il razzismo non è un problema che esiste solo in Spagna. Esiste in molti, molti altri paesi. Ecco perché ...

FIFA, VINICIUS GUIDERA' UNO SPECIALE COMITATO ANTIRAZZISMO - Sportmediaset Sport Mediaset

È per questo che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha scelto proprio il calciatore brasiliano. Vinicius e il comitato antirazzismo Il razzismo, la discriminazione, gli insulti e le offese ...Composto da giocatori, l'attaccante brasiliano del Real Madrid ne sarà la guida. Lo ha dichiarato il presidente della federazione Gianni Infantino ...