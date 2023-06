FIFA 23 | cambiano orari e premi della FUT Champions Weekend League!

(Di giovedì 15 giugno 2023) EA Sports ha annunciato, tramite un messaggio in game, alcune delle modifiche che verranno apportate alla FUTa partire da venerdì 16 giugno Questo il messaggio pubblicato nel gioco: La prima novità riguarda dunque glidi inizio e di fine che torneranno ad essere quelli classici: si partirà alle 9 ora italiana (08:00 BST, ossiao britannico) di venerdì mattina con la conclusione fissata alle 9 di lunedì mattina Cambieranno anche i: i dettagli verranno svelati venerdì 16 giugno con l’inizioLeague. L’ipotesi più probabile è quella relativa alla presenza dei TOTS EFIGS (ossia dei 5 campionati principali). Aggiorneremo questo articolo non appena emergeranno ulteriori novità Ricordiamo che23 è disponibile in tutto ...

