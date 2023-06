La sua camera d'albergo era l'epicentro di. E una mattina l'allenatore Fabio Celestini ha trovato Mario ubriaco nella hall dell'albergo". A febbraio, dopo il pareggio contro il Winterthur, il ......riusciti a trovare una persona che ha partecipato a uno di questiselvaggi e ci ha spiegato delle scene da film dell'orrore. Decine di ragazze reclutate sui social, poi stordite cone ...a base di, droga e sesso spesso non consenziente. E' il quadro delineato da diverse donne che, intervistate dai media tedeschi Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz), accusano di abusi Till ...

Festini, alcol, pugni e pochi gol. La storia tormentata di Balotelli col Sion La Gazzetta dello Sport

Una delle due testimonianze se confermata sarebbe particolarmente grave. Si tratta di una 21enne che sostiene di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergo dopo un after party e di essere ...La band rock dei Rammstein è stata accusata di organizzare festini privati a base di alcol, droga e sesso che spesso non era consenziente. Decine sono le testimonianze di giovani ragazze raccolte dai ...