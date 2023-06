Ferì alla gola tassista con un coltello | 20enne ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli si comunica che, in data odierna, la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di Antonio Sorrentino nato a Napoli il 17.04.2003 ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dSquadra Mobile di Napoli e della Polizia Locale – U.O. Chiaia in relazione all’episodio avvenuto nella notte del 14 febbraio 2023 quando l’autore del reato, nella centralissima via Santa Lucia, nei pressi del lungomare di Napoli, a seguito di una lite per questioni di viabilità, avrebbe estratto un ...