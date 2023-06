Femminicidi | parla Barbara Bartolotti | Come Giulia Tramontano ho perso il bimbo ma mi sono salvata Pena irrisorisa per il mio aguzzino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Vittima nel 2003 a Palermo di un collega che l'ha aggredita e le ha dato fuoco. E scampata perché si finse morta. Ma porta ancora addosso le ferite. "Ho creato un'associazione per difendere le donne dalla violenza dei maschi: chiediamo una giustizia più rapida e incisiva"

Poi sidi giustizia, insieme al ministro Carlo Nordio ; di migranti, con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ; di, con la ministra per le Pari opportunità e la famiglia ...... nella comunità autonoma di Madrid, a una diminuzione deipari al 33,33 per cento " ... La prevenzione di cuila Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne e la ...La colpa è spesso dei cognati, ormai è evidente, una lobby terribile, non se neabbastanza. ... i gladioli con i. Storie di cognati La vita sa essere crudele. Insomma, prima che ...

Femminicidi, parla Barbara Bartolotti: "Come Giulia Tramontano ho perso il bimbo ma mi sono salvata e il mio … la Repubblica

Anch'io, quando sono stata aggredita, aspettavo un bambino. Ogni femminicidio riapre le mie ferite, ma non mi stupisco più: ormai la violenza di genere è un'emergenza quotidiana". A dirlo è Barbara ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...