Felice Maniero torna libero dopo il carcere per maltrattamenti L’ex compagna | “Preoccupata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023), il bandito più sanguinario di sempre nel Nordest, èto nuovamente in libertà,aver scontato una pena di quattro anni di reclusione peral. Per lui è ricominciata l’ennesima nuova vita, ma adesso la donna ha paura. Era stata lei a denunciare ciò che accadeva tra le mura domestiche, nel Bresciano, dove “tto”, grande capo della Mala del Brenta, era diventata un incubo, per i suoi scatti d’ira violenti. Accuse che lui aveva negato, per evitare che si riaprissero le porte del, di cui è stato a lungo un ospite. Le accuse della donna però hanno portato prima all’arresto nel 2019, poi al processo e alla condanna diventata definitiva. Marta Bisello, la sua ex, intervistata da ...