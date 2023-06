Fazio farà bene a Nove secondo Alessandro Araimo | AD Warner Bros Discovery

(Di giovedì 15 giugno 2023)allarga i confini delPrima Comunicazione, di Emanuele Bruno, pag. 54 Dopo la chiusura in bellezza di ‘Che tempo che fa’ su Rai3 tra lodi, ricordi e piagnistei –si sta prendendo un po’ di tempo prima di iniziare la sua nuova vita sul. Anche se dal prossimo autunnosostanzialmente lo stesso programma di sempre, guadagnando molto di più, per l’artista savonese quella che sta per aprirsi aè una fase inedita e sfidante così come per, l’ad del gruppo americano che lo corteggiava da anni. Nel 2020 era alla firma l’accordo raggiunto con l’agente di, Beppe Caschetto, per un ricco contratto suquando la Rai, ...

Già da diverto tempo, tuttavia, è sfumata per lui la possibilità di sostituire Fabionella domenica sera di Rai 3 . Non resta quindi che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per ...... il programma del lunedì passa alla domenica e si copre il vuoto lasciato dain questo modo. In questi giorni, quindi, si sono chiesti tutta la stessa cosa: Massimo Giletti che fine...Stasera c'è Cattelan, arriva la decisione ufficiale della Rai: che fineAlessandro Cattelan ... Tra questi Lucia Annunziata che non presenterà più Mezz'Ora in Più, e Fabioche non sarà più ...