Far Oer-Repubblica Ceca | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sabato 17 giugno 2023, alle ore 20.45, si giocherà Faer Oer-, match valido per la terza giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa, con un punto finora conquistato, puntano a sorprendere, mentre i gli ospiti, che guidano la classifica, cercano l’allungo. FAER OER-: LEFAER OER(4-5-1): Lamhauge, Joensen, Faero, Vatnhamar, Davidsen, Boe Mikkelsen, Andreasen, Olsen, Johannensen, A. Olsen. All. Ericson(4-2-3-1): Pavlenka, Holes, Brabec, Krejci, Coufal, Kral, Soucek, Jurasek, Cvancara, Hlozek, Kuctha. All. SilhavyIl match sarà visibile in diretta streaming su William Hill sabato 17 giugno 2023 alle ...