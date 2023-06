Fabrizio Corona rivela | “Paola Di Benedetto ha un nuovo amore” E pubblica un video del bacio con Raoul Bellanova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le pagine della cronaca rosa, in queste ore stanno vedendo come protagonistaDi. Dopo la fine della sua relazione con Rkomi, si sono fatti sempre più insistenti i rumors di un ritorno di fiamma con il suo ex Federico Rossi. Ma a smentire le indiscrezioni ci pensa, niente meno che. Con deiti sulla sua pagina Telegram, l’ex re dei paparazzi ha spiegato che secondo lui la conduttrice avrebbe un flirt con il calciatore dell’Inter,. E, come prova, hato una clip in cui si può vedere il calciatore intento a baciare una ragazza mora che sembra proprio. ““Nostro scoop esclusivo! – scrive sulla piattaforma-. Il calciatore ...