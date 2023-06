Fabio Fazio sostituito da due programmi su Rai3 | svelati anche i conduttori

(Di giovedì 15 giugno 2023) Da quandoha annunciato il suo addio al servizio pubblico, dopo 40 anni di onorata carriera, sono stati molti gli interrogativi su chi prenderà il posto nello spazio occupato da Che Tempo Che Fa fino al mese scorso. La scelta è decisamente cruciale perchè sarà dura trovare un degno contenitore che possa portare alla rete una media del 12% di share. Inoltre occorre capire se il canale Nove deciderà di piazzare in palinsesto CTCF nella prima serata della domenica per andare contro il suo sostituto. Inutile dire che la scelta più sensata per il terzo canale della Tv di Stato sarebbe quella di mettere al posto diun volto interno della propria rete e familiare agli occhi dello spettatore. Nell'ultimo periodo ci sono state parecchie indiscrezioni e proprio su queste la Rai ha rotto il silenzio diramando un comunicato ...

Quale programma sostituirà Che tempo che fa diSecondo un'indiscrezione riportata da TvBlog , al posto del talk della domenica sera di Rai 3 potrebbe andare in onda Report di Sigfrido Ranucci, la cui partenza potrebbe essere fissata ...Con l' addio dialla Rai si è aperta una vera e propria voragine che non sarà certo facile riuscire a colmare. Nelle ultime settimane le critiche per la chiusura di un programma storico per la ...Già da diverto tempo, tuttavia, è sfumata per lui la possibilità di sostituirenella domenica sera di Rai 3 . Non resta quindi che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti per ...

Fabio Fazio, l'ultimo veleno: "Berlusconi Non una sua sola azione" Liberoquotidiano.it

Le nuove indiscrezioni di TvBlog sui programmi che andranno in onda il prossimo autunno su Rai 3 al posto di Che tempo che fa ...Dopo la chiusura in bellezza di 'Che tempo che fa' su Rai3 tra lodi, ricordi e piagnistei - Fazio si sta prendendo un po' di tempo prima ...