Con cinque successi, gli ultimi tre consecutivi, e due secondi posti nelle prime sette gare stagionali, Maxsbarca sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve come l'da battere. Il ...Charles Leclerc, Max, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e altri piloti della griglia 2023 ... Anthony Davidson e Alex Jacques, per guardare oltre i dati puri e separare l'dalla macchina, lo ......questa domanda perché Hamilton è da sempre unMercedes; le decisioni si prendono per una ragione, avevo due piloti in squadra e nessun accordo con un team 'junior', perciò il teamha ...

F1: Verstappen è l'uomo da battere anche in Canada - F1 Agenzia ANSA

La Formula 1 vola a Montréal dove domenica sera è in programma il Gran Premio del Canada, ottava prova iridata del Mondiale. (ANSA) ...Dopo aver vinto, all’ultima gara, il Mondiale 2021, Max Verstappen è diventato l’uomo da battere. Difficile riuscirci però come dimostra il titolo vinto nel 2022 e la classifica del 2023 che dopo ...