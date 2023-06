F1 su TV8 | programma GP Canada 2023 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ritorno in Nord America per la Formula 1, prossima a vivere il Gran Premio del. Nel weekend si correrà infatti a Montreal, dove andrà in scena l’ottavo round del Mondiale. Il contesto è uno dei più familiari nel panorama del Circus moderno, essendo stato inserito in calendario nel 1978 senza mai davvero cambiare connotati. Nel corso del tempo, la pista oggi intitolata alla memoria di Gilles Villeneuve è ovviamente stata oggetto di modifiche atte a migliorarne la sicurezza, ma ha mantenuto le proprie caratteristiche originarie. D’altronde non c’è molto spazio per agire, in quanto il nastro d’asfalto utilizzato dalle monoposto segue le rive di un’isola artificiale ricavata all’interno del fiume San Lorenzo. Dunque, tracciato vecchio stile, le vie di fuga sono minime. Ogni errore può essere pagato a caro prezzo, soprattutto all’ultima curva, ...