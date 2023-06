F1 Gp Canada | Leclerc | “Non portiamo novità Faremo del nostro meglio”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Charlescon la sua Ferrari è pronto a partire per il weekend in. Il pilota monegasco ha parlato prima dell’inizio del lungo weekend che potrebbe valere e segnare per la Rossa un punto di partenza. Queste le parole di: “Proveniamo da un weekend difficile in Spagna, per me in special modo. Qui innonnulla di nuovo, non facciamo dei miracoli, ma dobbiamo sfruttare al massimo ilpacchetto. Di sicuroilsu come assettare la macchina ma, sicuramente, nonun enorme passo avanti perché il problema avuto nello scorso Gran Premio di Barcellona non è venuto fuori nei dati esaminati a Maranello. Nel complesso il team non è ...

Molto entusiasmante" ha detto dal, dove domenica si corre l'ottavo GP del mondiale di F1, con Max Verstapper e la Red Bull ancora favoriti. Non molto ottimista il pilota Ferrari per ... nel circuito in Catalogna Sainz ha chiuso al quinto posto dopo essere partito dalla seconda piazza, solo undicesimo. Ferrari, aggiornamenti confermati in. Ferrari, le parole di ...

F1, Leclerc: "Non soddisfatti, ma c'è una direzione". La conferenza piloti del GP Canada Sky Sport

Piedi ben saldi per terra in vista dell'appuntamento di Montreal per Charles Leclerc. O sarebbe meglio dire basso profilo. Il monegasco, reduce da un fine settimana da dimenticare in quel di Barcellon ...Non poteva finire meglio con la vittoria della Ferrari. Molto entusiasmante" ha detto Leclerc dal Canada, dove domenica si corre l'ottavo GP del mondiale di F1, con Max Verstapper e la Red Bull ancora ...