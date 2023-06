F1 | GP Canada 2023 Prosegue la rincorsa Red Bull alla ‘Perfect Season’ Mercedes unica possibile guastafeste?

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 giugno 2023) Come sappiamo, il Mondiale di F1è caratterizzato dsupremazia totale della Red, che ha vinto tutte le 7 gare disputate sinora.luce della superiorità evidenziata dRB19, ormai nessuno ha dubbi sul fatto che Max Verstappen sia destinato a laurearsi Campione del Mondo. Siamo solo a giugno e la lotta per l’Iride ha già perso qualsiasi interesse. La candidatura al titolo di Sergio Perez, ammesso sia mai esistita, è già tramontata in seguito agli abituali limiti di continuità palesati dal messicano. Una situazione del genere non la si viveva dal 2011, quando Sebastian Vettel e il Drink Team erano inattaccabili. Vero che ci sono state altre egemonie totali nel mezzo, ma dal 2014 al 2016 Lewis Hamilton e Nico Rosberg hanno dato vitacosiddetta Silver War; nel 2019 ...