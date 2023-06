F1 | GP Canada 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 16 giugno

(Di giovedì 15 giugno 2023) Archiviata la doppietta Montecarlo-Barcellona, il circus si trasferisce nel continente americano per disputare da venerdì 16 a domenica 18il Gran Premio del, valevole come ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si torna a gareggiare dunque sul veloce circuito cittadino di Montreal per un weekend che si preannuncia particolarmente incerto e complicato dal punto di vista del meteo. Le previsioni infatti non sono incoraggianti ed è abbastanza concreta la possibilità di vivere un sabato sotto la pioggia ed una domenica in condizioni variabili. Red Bull resta la grande favorita per il successo di tappa, dopo aver vinto le prime sette gare dell’anno (otto, contando anche la Sprint di Baku), ma la variabile meteo potrebbe scombinare le carte in tavola. Potrebbe essere dunque una buona chance per gli altri ...

...USA 1844 " Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma 1846 " Il Trattato dell'Oregon stabilisce il 49º parallelo Nord come confine tra Stati Uniti e, ...La Formula 1 vola a Montréal dove domenica sera è in programma il Gran Premio del, ottava prova iridata del Mondiale. Con cinque successi, gli ultimi tre consecutivi, e due ... 15 giugnoDa qualche anno ormai è in corso una guerra di mafia intra le cosche di origini italiane. Proviamo a far luce su questi aspetti con Vincenzo Musacchio, criminologo e docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale al RIACS ...

F1 GP Canada 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Fanpage.it

Archiviata la doppietta Montecarlo-Barcellona, il circus si trasferisce nel continente americano per disputare da venerdì 16 a domenica 18 giugno il Gran Premio del Canada 2023, valevole come ottavo r ...Dopo sette giorni di stop, la carovana di Formula 1 approda per la seconda volta in stagione in Nord America. Si svolgerà infatti questo weekend il Gran Premio del Canada, evento confermato malgrado l ...