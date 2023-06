F1 GP Canada 2023 | Hamilton | “Ho fiducia | ci sono stati diversi progressi nell’ultima gara”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Questo è uno dei circuiti preferiti dai piloti. Per la città, per l’energia. Una pista fantastica con dei tratti quasi da kartodromo, un circuito con forti frenate che si addice al mio stile”. Queste le parole del pilota della Mercedes, Lewis, in conferenza stampa in vista del Gp del. “Ho parecchia, ho vistocon una bella atmosfera per tutto il team – ha aggiunto il sette volte Campione del Mondo -. Ma la direzione che stiamo percorrendo è buona. Non sappiamo se la pista sarà per ideale per noi ma il meteo potrebbe aiutarci”. SportFace.

Molto entusiasmante" ha detto Leclerc dal, dove domenica si corre l'ottavo GP del mondiale ... 15 giugnoLo scambio, ad esempio, è attualmente chiuso ai residenti negli Stati Uniti e in. In loro assenza, i mercati più popolari di dYdX sono in Europa e Asia - Pacifico. 'La nostra politica è stata ......attività intercircuito con ben quattro circuiti esteri (, Israele, Francia e Inghilterra) per scambiare eccellenze italiane come Turismo e Prodotti Agroalimentari. Se si considera che il...

F1 GP Canada 2023, il programma del Gran Premio: date, orari, circuito Sport Fanpage

Piedi ben saldi per terra in vista dell'appuntamento di Montreal per Charles Leclerc. O sarebbe meglio dire basso profilo. Il monegasco, reduce da un fine settimana da dimenticare in quel di Barcellon ...In Canada per Stroll Senior l'obiettivo è il doppio podio. Si aspetta, inoltre, entrambi i suoi piloti sullo stesso livello a fine anno ...