F1 Canada | dove seguire qualifiche e gara in TV

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nono appuntamento stagionale con la Formula 1, che dopo aver fatto tappa in Europa tra maggio e inizio giugno si trasferisce nel continente Americano per la seconda volta. Dopo aver già assaggiato la pista di Miami a inizio maggio, il prossimo GP sarà quello di Montreal, inandrà in scena lanell’iconico tracciato dedicato al compianto Gilles Villeneuve. Verstappen a caccia di Senna Una pista che sa di storia, per trionfi ine per importanti traguardi raggiunti. È la pistaLewis Hamilton ha staccato la pole numero 65 della carriera agganciando Senna, ma anchenel 2007 conquistò il primo dei 103 successi in F1. E anche quella in cui Vettel ha centrato il 50esimo successo in carriera e quella che domenica, scaramanzia a parte, potrebbe segnare un nuovo ...

La squadra britannica ha faticato e non poco nella gara di Barcellona,la AMR23 ha pagato dazio sia nel confronto con la Mercedes che con la Ferrari di Carlos Sainz, e invuole invertire ...Molto entusiasmante" ha detto Leclerc daldomenica si corre l'ottavo GP del mondiale di F1, con Max Verstapper e la Red Bull ancora favoriti. Non molto ottimista il pilota Ferrari per ......

Nel corso della prima conferenza stampa del GP di Formula 1 in Canada, Charles Leclerc ha parlato della situazione attuale in casa Ferrari.Fernando Alonso e l'Aston Martin sono alla caccia del riscatto nell'appuntamento di Montreal, evento casalingo per Lawrence e Lance Stroll. La squadra britannica ha faticato e non poco nella gara di B ...