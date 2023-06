Ezra Miller è perfetto in The Flash | e va bene così

(Di giovedì 15 giugno 2023) The, in uscita oggi, ha inaugurato il grande reset cinematografico che la D.C. ha annunciato con l’inizio dell’era creativa di James Gunn e Peter Safran. A causa dei recenti casi di cronaca che hanno visto coinvolto l'attore protagonista- accuse che includono violenze, molestie e furti -, l’ultimo dibattito che ha raggiunto sul web la massa critica è proprio: è giusto supportare un prodotto che fa di un presunto abusatore una star? Tale impegno equivale a un tacito avallo dei suoi crimini? I registi, gli attori, i musicisti, gli scrittori, ecc. ecc. con un passato discutibile devono essere relegati nel dimenticatoio o devono avere l'opportunità di riabilitarsi? La litania di accuse controè composta da una lista variamente assurda e cupa. Nell'aprile 2020 è circolato un video che mostrava ...

The Flash debutta finalmente al cinema a partire da giovedì 15 giugno 2023. L'atteso film DC con protagonista riporterà il velocista scarlatto sul grande schermo per una nuova avventura nel Multiverso. Barry Allen è intenzionato a salvare sua madre da morte certa, per cui torna indietro nel tempo. Nel cast ci sono Sasha Calle e Michael Shannon.

Considerate le svariate première in anteprima, The Flash ha pensato bene di proteggere il suo vero finale originale rendendolo top secret.