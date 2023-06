Ex dipendenti Jabil di nuovo disoccupati | “Promesse non mantenute”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVittime di un’operazione di reindustrializzazione finita nel peggiore dei modi, i 23 exdella multinazionaledi Marcianise (Caserta), transitati in quanto ritenuti esuberi nell’azienda sarda Orefice e licenziati poi da quest’ultima, dunque tuttora, hanno manifestato a Napoli, in via Santa Lucia, sotto la sede della Regione Campania, per chiedere di uscire “dall’oblio” in cui sono finiti. In una nota, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil di Caserta e le sigle sindacali dei metalmeccanici Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms, definiscono “un’ulteriore ingiustizia lasciare i lavoratori exnell’oblio generale. Che fine hanno fatto le soluzionidal ministero? Che fine ha fatto la newco Tme/Invitalia che doveva reimpiegare anche i ...