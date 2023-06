Europei Under 21 | Khvicha Kvaratskhelia salta la manifestazione con la sua Georgia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Doveva essere la grande “star” dei Campionati21 2023, ormai pronti per il proprio via, inveceè costretto a dare forfeit alladi categoria che si giocherà proprio tra la suae la Romania. L’ala del Napoli, fresco di elezione a MVP della Serie A 2022-2023, ha annunciato proprio nella giornata odierna che non potrà prendere parte alla kermesse continentale. Il nativo di Tbilisi ha rilasciato un messaggio nel quale ha spiegato le motivazioni che lo costringeranno a rimanere lontano dai campi di gioco in occasione degli21. Ecco le sue parole: “È un grande onore essere un membro della squadra che tra pochi giorni giocherà l’Europeo21. Dopo la stagione ...

