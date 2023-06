Europei di Scherma | gare al via | l’Italia in pedana per le medaglie

(Di giovedì 15 giugno 2023) Plovdiv – Gli Azzurri a Plovdiv sono pronti.salirà inin occasione degliAssoluti di. Lo farà per puntare ancora una volta al podio continentale. La competizione si svolgerà dal 16 al 18 giugno. Oltre ai titoli delle specialità della(fioretto, spada e sciabola individuali), la gara mette in palio preziosi punti per la Qualifica Olimpica di Parigi 2024. Questo accadrà solamente a livello singolo in gara, mentre per le competizioni a squadre accadrà a Cracovia a fine mese. ‘L’importanza dellesulle pedane bul, inoltre, è accentuata dalla necessità di ottenere il miglior posizionamento possibile nei ranking internazionali in vista del Mondiale di luglio a Milano’. Recita la nota della Feder. Nel ...

Napoli . Ieri una parte della delegazione azzurra è arrivata a Plovdiv in Bulgaria dove da venerdì 16 giugno inizieranno glidi. In palio le medaglie delle prove individuali, mentre le gare a squadre si terranno a Cracovia dalla prossima settimana all'interno dei Giochi. Un po' di confusione che però ...I 24 azzurri sono pronti a salire in pedana da domani a domenica prossima a Plovdiv , in Bulgaria, per gliindividuali di, evento che oltre ai titoli delle sei specialità metterà in palio punti per la Qualifica olimpica a Parigi 2024. I commissari tecnici - Stefano Cerioni per il fioretto, ...Aglidiin programma a Plovdiv è attesa anche la selezione russa con sei atleti ammessi che soddisfano i criteri del Cio e che parteciperanno sotto bandiera neutrale. La Russia sarà ...

Sono ormai alle porte i Campionati Europei di scherma 2023 che quest'anno avranno un programma quanto meno singolare. Si può infatti parlare a tutti gli effetti di un calendario "in due atti": prima l ...Cominciano domani gli Europei di scherma a Plovdiv. In Bulgaria si svolgeranno solamente le prove individuali, mentre per le gare a squadre bisognerà aspettare fine mese con i Giochi Europei a Cracovi ...