... per non complicare il piano di arrivare uniti allecon l'obiettivo di superare la soglia ... lasciando che i capigruppo del M5S prendessero posto vicino a Elly, Carlo Calenda e agli ...Perseguite invece non solo da Giorgia Meloni ma anche dalla leader Pd Elly, contraria a ... Anche perché nessuno scommetterebbe oggi, a un anno dalle elezioni, su una reale spaccatura ...... ma è probabile che, da qui a fine mese, per le pressioni italiane esi arrivi alla firma ... In questo contesto sorprende il totale silenzio del Partito democratico di Elly, fatto salve ...

Europee: Schlein, ‘obiettivo è Pd primo partito’ Il Sannio Quotidiano

I sindaci del Pd premono perché i vertici nazionali non ostacolino la riforma del reato d'abuso d'ufficio, ma il Nazareno farà le barricate ...«In Europa si è persa un’occasione per distinguersi da una politica priva di qualsiasi autonomia. Sarà meglio rimediare nel prosismo voto» ...