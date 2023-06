Euro 7 - Il governo tedesco si spacca

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 15 giugno 2023) Iltorna arsi su uno dei temi più caldi per il futuro del settore automobilistico. Dopo gli attriti sulla direttivapea per lo stop alla vendita di nuove auto a benzina e diesel, le frizioni ora riguardano l'7 e vedono sempre gli stessi protagonisti: da una parte l'Fdp, dall'altra i Verdi. Contro l'7. Pochi giorni fa Volker Wissing, ministro dei Trasporti e importante esponente dei liberaldemocratici, ha espresso tutta la sua contrarietà contro l'7, definito "un regolamento che rallenta la protezione del clima e rende la mobilità più costosa. Se l'industria automobilistica è costretta a investire somme considerevoli nei motori a combustione", ha detto il dirigente dell'Fdp, "non ci sono soldi per la mobilità elettrica e altre ...