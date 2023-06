Sulla panchina del Lecce può finire aPippo Inzaghi , reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli - allenatori in Serie A insieme a Simone e raccoglierebbe l'eredità di Baroni. ...L'indagine è partita a gennaio, quando i militari hanno arrestato in flagranza la donna,... che avevano raccomandato l'utilizzodi Whatsapp per le comunicazioni. Preso il contatto ...Da qui parte una grande campagna di scavi conclusa con un'altra sensazionale: l'... In particolare l'acquisizione di un documento: l'analisi sul pigmento della statua realizzata nel ...

Esclusivo: a sorpresa spunta Pippo Inzaghi per la panchina Lecce Corriere dello Sport

Sulla panchina del Lecce può finire a sorpresa Pippo Inzaghi, reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli-allenatori in Serie A insieme a Simone e raccog ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto smorzare le polemiche relative a presunte liti con Maurizio Sarri: le sue parole Dalle colonne de Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazi ...