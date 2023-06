Ermanno Scervino omaggia Ava Gardner nella nuova campagna

scolpisce gli abiti alla ricerca della silhouette perfetta, prendendo ispirazione per la FW23 dall'iconografia di Ava Gardner . La nuova collezione ha preso avvio proprio dalla ...La modella e attrice Natalia Vodianova è la protagonista della campagna pubblicitaria diper la collezione dell'autunno inverno 2023 - 24, presentata oggi nella boutique della griffe, in occasione di Pitti Uomo 104. La campagna è firmata da Luigi & Iango, che hanno ..., con il suo savoir faire sartoriale, per la collezione FW23 scolpisce gli abiti per creare la silhouette perfetta per ogni donna. Il designer evoca le parole che una costumista di ...

Ermanno Scervino, campagna AI23 con Natalia Vodianova Agenzia ANSA

Natalia Vodianova: Supermodella, Filantropa e Icona della Moda - Testimonial per Ermanno Scervino Autunno Inverno 2023-24 ...La modella e attrice Natalia Vodianova è la protagonista della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino per la collezione dell'autunno inverno 2023-24, presentata oggi nella boutique della griffe, i ...