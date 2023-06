(Di giovedì 15 giugno 2023) “Siamo andati in Kuwait perché è uno dei posti più interessanti per esplorare la vita oltre il lavoro”, spiega il regista del documentario. Leggi

Il regista è l'italo - svedese, autore e produttore di diversi documentari tra cui Videocracy che venne presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2009. Già dieci anni fa , due ...Ha qualcosa di sublime e insieme inquietante l'immagine scelta per la locandina del nuovo film di, ironia affilata e sguardo curioso nell'indagare le crisi del reale e mostrarne i ...... l'horror di Pierfrancesco Campanella Brividi d'autore , con Maria Grazia Cucinotta nei panni di una regista disposta a tutto per girare il suo nuovo film, e il documentario diAfter ...

Erik Gandini racconta una scena di After work Internazionale

Il nuovo documentario di Erik Gandini si chiede come vivremo quando circa il 50 per cento degli impieghi saranno sostituiti dalla macchine ...