Ennesima tragedia sul lavoro | i sindacati bergamaschi | “Siamo senza parole | sicurezza e formazione ancora ferme”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Bergamo. Dopo la morte suldi Carlo Gritti a Calcinate, Cgil, Cisl e Uil delle categorie Feneal, Filca e Fillea pubblicano una nota: “Anche oggi ci troviamo a piangere l’ennesimo collega che, uscito per andare a lavorare, non ha più fatto ritorno a casa. Carlo Gritti, 54enne di Calcinate, iscritto storico alla FILCA CISL di Bergamo, ha perso la vita all’interno della Cava Santo Stefano, a Calcinate. È stato urtato dalla sponda di un camion impegnato in una manovra, che l’ha colpito alla testa”. “È solo l’ultimo di una lunga e inarrestabile serie di infortuni gravi, gravissimi e mortali che stanno ormai da tempo colpendo le nostre province: nei giorni scorsi Brescia, primaaltri territori. Anche oggi, tanto dolore e tanta rabbia, e sempre meno– si legge nella nota -. È evidente che non si stanno mettendo in atto ...