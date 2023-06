Emily al cinema mostra l' anima fragile e tormentata di Emily Bronte

(Di giovedì 15 giugno 2023) Chi era la donna che scrisse uno dei romanzi simbolo della letteratura romantica europea? Il filmdi Francis O’ Connor, in uscita in Italia giovedì 15 giugno distribuito da Bim, fa luce sulla personalità inquieta e immaginifica die su quello che c’è dietro un capolavoro letto...

«Un romanzo che avrebbe potuto essere scritto da un’aquila», disse G.K. Chesterton a proposito di Cime tempestose (Wuthering Heights), ben restituendone la forza della narrazione tesa a spiccare il vo ...Emily è la storia della penultima delle sorelline Brönte, tutte morte prematuramente, e - tranne le prime due mai diventate adulte - scrittrici apprezzate ...