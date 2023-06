Emilio Fede vuole morire | non riesce a superare il lutto per Berlusconi | Parole devastanti

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo la notizia del decesso di Silvioè particolarmente sofferente, tanto da volerlo seguire. In seguito alla notizia della dipartita dell’ex Premier Silvio, il suo fidato amico di una vitaha reagito con dolore e commozione, come abbiano visto nel video in cui scopre dell’accaduto e di cui è incredulo, tanto da sperare in un miracolo che secondo lui è giusto per il Cavaliere. Il suo dolore è palpabile, con pocheha saputo racchiudere il rapporto che vigeva tra loro affermando che per lui era come un fratello, aggiungendo, “Vorrei una volta per tutte definire la mia amicizia, il mio rapporto con lui: è straordinario”. Insomma, un affetto vero che ben presto si è tramutato in rabbia, quando nella ...

non è riuscito a raggiungere il Duomo di Milano per prendere parte ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi , suo storico datore di lavoro, nonché amico fraterno. L'ex direttore del Tg4 ...Seguendo i funerali di Silvio Berlusconi potreste aver notato un grande assente:. L'ex direttore del Tg4 , fedelissimo di Berlusconi, caduto in disgrazia dopo la condanna in via definitiva nel 2019 a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento della prostituzione e per questo ...Ciao Presidente Berlusconi": così, storico direttore del Tg4, sfoga la sua rabbia in un video su Instagram, raccontando di non essere riuscito a partire in tempo per partecipare ai ...

Nel corso delle ultime ore Emilio Fede sta facendo molto parlare di sé per uno sfogo social che non è passato inosservato: cosa è successo ...L'ultima volta che l'Italia l'aveva vista soffrire in diretta, era stato per il funerale del marito Maurizio Costanzo. A pochi mesi da quel giorno, Maria ...