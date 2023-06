Emilio Fede | ecco perché non è andato ai funerali di Berlusconi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 15 giugno 2023)choc:non èaidi Silvio. È successa una cosa gravissima –, ex direttore del Tg4, preda della disperazione per non essere riuscito ad andare aidel suo amatisso Silvio. L’estremo saluto al Cavaliere è avvenuto ieri, 14 giugno 2023, in Duomo a Milano. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il giornalista ormai 92enne, ha raccontato cosa non gli ha permesso di partecipare all’evento. Leggi anche: Vittorio Sgarbi interviene dopo la morte di: “È ridicolo” Leggi anche:, l’annuncio da brividi di Adriano Celentano dopo la sua morte Sui social ...