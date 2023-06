Embrioni umani sintetici ottenuti con cellule staminali | l' ultima rivoluzione della ricerca

(Di giovedì 15 giugno 2023) Per la prima volta creati in laboratorio, utilizzando solostamminali senza l'uso di ovuli o sperma. Un grande passo avanti che crea però molti dubbi e preoccupazioni

Gli scienziati hanno ottenutosintetici utilizzando cellule staminali in un progresso rivoluzionario che elude la necessità di ovuli o spermatozoi. Lo riporta un'esclusiva del Guardian che riprende l'annuncio della ...Gli scienziati hanno ottenutosintetici utilizzando cellule staminali in un progresso rivoluzionario che elude la necessità di ovuli o spermatozoi. Lo riporta un'esclusiva del Guardian che riprende l'annuncio della ...Ottenutisintetici utilizzando cellule staminali in un progresso rivoluzionario che elude la necessità di ovuli o spermatozoi. Lo riporta un'esclusiva del Guardian che riprende l'annuncio della ...

'Ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali' - Biotech Agenzia ANSA

Per la prima volta creati in laboratorio embrioni umani sintetici, utilizzando solo cellule stamminali senza l'uso di ovuli o sperma. Un grande passo avanti che crea però molti dubbi e preoccupazioni ...Gli scienziati hanno creato embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali, nell’ambito di uno studio rivoluzionario che esclude la necessità di ovuli e spermatozoi per il concepimento. Lo rip ...