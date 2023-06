Embrioni sintetici dalle cellule staminali | nuova scoperta rivoluzionaria in America

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dall’incontro annuale dell’International Society for Stem Cell Research a Boston, negli Usa, l’annuncio di una novità senza precedenti sulla produzione diumani. La professoressa Magdalena Zernicka-Goetz, dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, ha descritto il lavoro del suo team che ha sviluppatoutilizzando. Gli scienziati ritengono che lo sviluppo di questascientifica potrebbe in futuro fornire informazioni sulle cause degli aborti spontanei nelle donne. Ma anche su aspetti unici dello sviluppo degliumani da cui tutti noi originiamo. Ed è per questo che una tale innovazione implica la necessità di affrontare questioni di bioetica molto rilevanti. La professoressa ...

