Elon Musk ricevuto a Palazzo Chigi

Il numero uno di Tesla e Twitterè a Palazzo Chigi dove sta incontrando il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. .Il numero uno di Tesla e Twitterha avuto un incontro di circa un'ora a Palazzo Chigi con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani., arrivato attorno alle 11.30, ha lasciato la sede del governo a bordo di ...L'imprenditore, patron di Space X, Tesla e Twitter si trova a Palazzo Chigi. A quanto si apprendeè a colloquio con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio ...

Elon Musk a Palazzo Chigi, vede Antonio Tajani Agenzia ANSA

Tesla CEO and Twitter Chairman Elon Musk met Italian Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani in Rome on Thursday. The meeting took place at the premier's office at Palazzo Chigi. (ANSA). © ...Dopo che Macron in mattinata aveva dichiarato che avrebbe incontrato Elon Musk il 16 giugno, il patron di Tesla entra oggi a palazzo Chigi dove incontra il vicepremier e ...