Elon Musk è in Italia per incontrare Giorgia Meloni

è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c'è". Così il ...Dopo l'incontro di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani,, patron di Twitter, Tesla e SpaceX, è tornato a Palazzo Chigi intorno alle ore 17 per un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è durato circa un'ora e mezza. In ...Giornata romana di incontri istituzionali per. Dopo il colloquio di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il numero uno di Twitter, Tesla e SpaceX è tornato a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del ...

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ...Tajani soddisfatto dopo l'incontro con Elon Musk a Palazzo Chigi. Con Elon Musk l’incontro «è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà ...