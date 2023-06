Elon Musk a Palazzo Chigi | un’ora e mezza di colloquio con Meloni Ecco di cosa hanno parlato

Tajani soddisfatto dopo l'incontro cona Palazzo Chigi. Conl'incontro 'è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà di informazione che, in molti Paesi ...Roma, 15 giu. " "Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di ...Deregulation europea, rischi legati all'intelligenza artificiale e problema denatalità, da sempre a cuori di. Questi, a quanto si apprende, i temi affrontati nell'incontro, di circa un'ora e mezza a Palazzo Chigi, tra il numero 1 di Tesla e Twitter e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni....

L'imprenditore è in un tour europeo per parlare di veicoli a energia green. E' arrivato a Palazzo Chigi a bordo di una Tesla bianca non prima di essere riconosciuto e salutato da un gruppo di passanti ...