Elon Musk a Palazzo Chigi Prima l' incontro con Tajani | poi con Meloni

È arrivato a bordo di una Tesla bianca , seduto sul sedile posteriore, i vetri oscurati. Eppure, non è riuscito a eludere i passanti e nemmeno la loro curiosità., il patron di Tesla , di SpaceX e di Twitter , ha trascorso un giorno in Italia, a Roma . È una delle tappe del suo tour europeo, per valutare la possibilità di costruire una maxi - ...L'imprenditore in mattinata ricevuto anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajaniha incontrato nel pomeriggio di giovedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tra i temi della discussione il problema della natalità - più volte sottolineato danei suoi ...a colloquio dalla premier Meloni a Palazzo Chigi Deregulation europea , rischi legati all'intelligenza artificiale e problema denatalità , da sempre a cuore di. Questi, a quanto ...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Lo abbiamo incontrato io e la presidente del Consiglio, è un grande imprenditore americano ed è sempre importante parlare. Con me ha parlato di cybersecurity, automotive e ...Elon Musk ha incontrato vari politici nostrani: il 'momento clou' è stato rappresentato dall'incontro con Giorgia Meloni. Si è discusso anche di IA.