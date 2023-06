Elon Musk a Palazzo Chigi | l’incontro con Meloni | in mattinata con il ministro Tajani – Il video

(Di giovedì 15 giugno 2023). Stamane il numero uno di Twitter e fondatore di SpaceX è arrivato a bordo di una Tesla bianca – con targa italiana – per incontrare ildegli Esteri Antonio, negli uffici della presidenza del Consiglio. Più tardi, nel pomeriggio, ha poi visto la presidente del Consiglio Giorgia Mi.è impegnato in un tour in Europa, e nei prossimi giorni andrà in Francia dove è atteso dal presidente Emmanuel Macron per discutere di veicoli elettrici. Ilha twittato: «Io eabbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide ...

Giornata romana di incontri istituzionali per. Dopo il colloquio di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il numero uno di Twitter, Tesla e SpaceX è tornato a Palazzo Chigi per essere ricevuto dalla presidente del ...Conl'incontro 'e' andato bene, e' un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di liberta' di informazione, che in molti Paesi non c'e', e di politica ...Dopo l'incontro di questa mattina con il ministro degli Esteri Antonio Tajani,, patron di Twitter, Tesla e SpaceX, è tornato a Palazzo Chigi intorno alle ore 17 per un colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è durato circa un'ora e mezza. In ...

AGI/Vista - Le immagini della Tesla bianca di Elon Musk che lascia Palazzo Chigi e sfreccia verso Via del Tritone dopo aver incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista ...Nel pomeriggio di giovedì 15 giugno l’imprenditore Elon Musk (fondatore di Tesla e SpaceX, tra le altre) ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, e ha avuto un collo ...