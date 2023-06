Elly Schlein | «Lutto nazionale per Berlusconi? Inopportuno No alla sua beatificazione»

(Di giovedì 15 giugno 2023)in un intervista a Sky Tg24 ha criticato i tre giorni didati per la morte di Silvio. La segretaria Pd aveva partecipato ieri ai funerali di Stato del leader forzista. «Non l’ho mai conosciuto in vita. L’impegno politico di tanti – spiega – è nato in opposizione alsmo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale. Ma non partecipiamodi. Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto d’interesse. Ricordiamo la mercificazione di tutto. Abbiamo trovato una forzatura inopportuna nel chiedere i tre giorni di. È naturale che si riservi a persone ...

Morte Berlusconi,: 'No alla beatificazione. Il lutto di Stato Inopportuno' C'era anche lei, ieri,, ai funerali di Silvio Berlusconi . Eppure, nel corso dell'evento organizzato da SkyTg24 ...Lo scrive Carlo Calenda rivolgendosi via Twitter a Giorgia Meloni eSul rafforzare il processo di adesione alla Nato, richiesto in un emendamento a una risoluzione votata dal PE, il partito Ditorna a dividersi in tre. Non è una novità: il gruppo si ...

Nuova spaccatura nel gruppo del Partito Democratico a Bruxelles. Teatro della contesa ancora una volta l’Ucraina, la condanna della ...“Dalle bozze che abbiamo visto la montagna ha partorito un topolino rispetto agli annunci, anzi con alcune scelte che potrebbero ottenere addirittura degli effetti contrari a quelli annunciati. Siamo ...