Elly Schlein a Sky TG24 | in diretta l' intervista da Palazzo Reale

(Di giovedì 15 giugno 2023) La segretaria del Partito Democraticopartecipa all'evento di Skyorganizzato a, nel centro di Milano, per approfondire e riflettere sui grandi temi di oggi (IL PROGRAMMA - LA PLAYLIST). La redazione di Skyè infatti uscita dai propri studi televisivi per una giornata di incontri dedicati alla politica e all’economia.

La segretaria del Partito Democraticopartecipa all' evento di Sky TG24 organizzato a Palazzo Reale, nel centro di Milano, per approfondire e riflettere sui grandi temi di oggi ( IL PROGRAMMA - LA PLAYLIST ). La ...La leader Pd, infatti, ha partecipato alle esequie del Cavaliere eppure non ci risulta che le sue posizioni politiche siano affini a quelle del compianto fondatore di Forza Italia. Conte,...Era invece presente alla cerimonia religiosa per l'ex leader del centrodestra la segretaria del Pde a sorpresa è arrivato anche Dario Franceschini . "Non era previsto". Una presenza ...

Cecchi Paone, clamorosa domanda ad Elly Schlein: "Allora, lo fai tu" Liberoquotidiano.it

La redazione è uscita dai propri studi televisivi per una giornata di incontri dedicati a politica, economia e attualità. Ecco l'intervento della segretaria del Partito Democratico in diretta ...Nell'incontro con la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha trovato delle strade comuni da percorrere «No». Lo ha detto nettamente il presidente della Regione Campania, Vincenzo ...