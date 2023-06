Elisabetta Canalis lascia senza fiato su Instagram con l’abito cut out nero

Leggi su dilei

(Di giovedì 15 giugno 2023) La sua casa è a Los Angeles, ma in questi giorni la fitta agenda ha portatoin Italia, dove la sua preè richiesta alla settimana milanese della moda, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 16 al 20 giugno. Qualche evento, però, è già iniziato e l’ex velina non ha perso l’occasione di sfoggiare nuovi abiti da sogno. E se la settimana è ancora lunga, sarà difficile battere il look scelto dalla showgirl per presenziare alla sfilata Runway Icons, organizzata da LuisaViaRoma in collaborazione con British Vogue a Firenze, città che proprio in questi giorni fa da cornice a Pitti Uomo 104. Per l’occasione,ha sfoggiato un a dir poco audace jumpsuit, solo per le più coraggiose. L’audace tutina diÈ stata un vero spettacolo la sfilata ...