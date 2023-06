Einstein Telescope | Calderone | È sfida che parla di ricerca e lavoro

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "L'è unachedi, ma che come seconda parola ha il terminein insieme, perché vuol dire anche mettere in campo un grandissimo progetto di sviluppo delle aree interne del nostro Paese, in questo caso della Sardegna", le parole del ministro Calderona alla presentazione della candidatura italiana per. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Nuoro, 15 giugno 2023. Samuel Gungui è portavoce del comitato 'Nuoro per l'Einstein Telescope'; comunica che giovedì 22 giugno 2023 alle ore 11, presso l'EuroHotel di via Trieste a Nuoro, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa intitolata 'Nuoro città dell'Einstein Telescope', che hanno sempre rappresentato un problema e sono diventati una risorsa con il progetto Aria, e l'impegno per la realizzazione dell'Einstein Telescope a Lula, finalmente candidata ufficiale dell'Italia.

Una proposta di legge regionale che supporti le attività legate all'Einstein Telescope a Lula e definisca il solo strategico della Regione in questa iniziativa di portata internazionale. (ANSA) ...Nuoro città dell'Einstein Telescope. il 22 giugno la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa del comitato "Nuoro per l'ET" ...