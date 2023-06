Chi se non lei,. Secondo gli economisti di "Danske Bank", per l'apertura del World Reinassance Tou r, a Stoccolma, in Svezia ,avrebbe causato un aumento dei prezzi , in particolare ...Le stime attestano " l'Beyoncé " attorno allo 0.2% di rialzo dei prezzi. Non si parla di un aumento esagerato ma che sicuramente pesa sulle tasche dei consumatori. Per la Svezia, tuttavia, ...Anche se la corsa dei prezzi è attesa rallentare in giugno passato l', il timore è che il concerto di Bruce Springsteen alla fine del mese a Goteborg possa avere un impatto simile. TI ...

Effetto Beyoncè: prezzi più alti in Svezia per i suoi concerti TGLA7