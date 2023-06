Edusogno | C1 Inglese in 3 mesi o sei rimborsato

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 15 giugno 2023) Di corsi d’ce ne sono veramente tanti in giro, ma c’è un’Azienda che ci ha colpito particolarmente, sia per la qualità del servizio che per l’approccio rivoluzionario. Vuoi imparare l’in poco tempo per studiare, magari, in una delle migliori università del mondo?, allora, è ciò di cui hai bisogno: se non riesci ad arrivare ad un livello C1 in soli 3, semplicemente ti vieneil costo del corso. Già questo dovrebbe far capire la differenza con altre scuole di: una Startup Innovativa nel mondo della Formazione Grazie ad un team composto da studenti o ex-studenti provenienti dalle migliori università del mondo,nasce con un obiettivo preciso: supportare persone ambiziose nel costruire ...