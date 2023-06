Edoardo Donnamaria prende le distanze da Antonella sui social | ecco il motivo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 15 giugno 2023) Dopo l’allarme rientrato,ha comunque preso una decisione sul rapporto conFiordelisi: cosa è accaduto I fan diFiordelisi edpossono tirare un bel sospiro di sollievo dopo il grande spavento. La coppia è infatti ancora integra, nonostante tra i due ci sia stata qualche tensione che per alcuni giorni ha lasciato immaginare il peggiore degli scenari. Pace fatta però tra i Donnalisi, che ha ovviamente scatenato l’entusiasmo dei migliaia e migliaia di fan che i due giovani hanno raccolto nel corso dell’esperienza al GF Vip. Nelle scorse ore però è spuntata una decisione presa dallo speaker radiofonico ed ex volto di Forum, che avrebbe scelto di non figurare nelle svariate stories di Instagram chepubblica ...