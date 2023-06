Edmo | a maggio aumenta la disinformazione sul cambiamento climatico e il rischio che inquini il dibattito politico in Ue

Leggi su facta.news

(Di giovedì 15 giugno 2023) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate a2023 in Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report.L’alluvione diin Emilia Romagna e la grande siccità che ha colpito la Spagna nel mese di aprile sono probabilmente le cause dell’aumento dellaa temache si è registrato a, si legge nel 24esimo brief dell’European digital media observatory (). Mentre i valori dellasulla guerra in Ucraina e sulla pandemia da Covid-19 sono simili a quelli di aprile, il clima sembra oggetto di ...